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الوفد: لجنة لمراجعة كشوف الجمعية العمومية.. وإصدار بطاقات الدعوة للانتخابات

10:02 م الأحد 27 سبتمبر 2020
الوفد: لجنة لمراجعة كشوف الجمعية العمومية.. وإصدار بطاقات الدعوة للانتخابات

المستشار بهاء الدين أبو شقة

(مصراوي):

أصدر المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، قرارًا برقم 66 لسنة 2020، تشكل لجنة برئاسة فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، وعضوية كل من عبدالعزيز النحاس نائب رئيس الحزب، وفيصل الجمال أمين الصندوق، والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب وحمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية.

وتنعقد اللجنة للإعداد لانعقاد الهيئة الوفدية بالتاريخ المقرر 16/10/2020 ومراجعة كشوف الجمعية العمومية، وإصدار بطاقات الدعوة طبقًا لما تقضي به اللائحة الداخلية.

حزب الوفد بهاء أبو شقة

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