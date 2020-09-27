الوفد: لجنة لمراجعة كشوف الجمعية العمومية.. وإصدار بطاقات الدعوة للانتخابات
(مصراوي):
أصدر المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، قرارًا برقم 66 لسنة 2020، تشكل لجنة برئاسة فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، وعضوية كل من عبدالعزيز النحاس نائب رئيس الحزب، وفيصل الجمال أمين الصندوق، والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب وحمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية.
وتنعقد اللجنة للإعداد لانعقاد الهيئة الوفدية بالتاريخ المقرر 16/10/2020 ومراجعة كشوف الجمعية العمومية، وإصدار بطاقات الدعوة طبقًا لما تقضي به اللائحة الداخلية.
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