السيسي عن النمو العمراني غير المخطط: "المحافظات غير منتبهة لحجم المشكلة"

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن النمو العمراني غير المخطط له خطورة على السكان وموارد الدولة في الوقت ذاته.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد، اليوم الأحد: النمو غير المخطط معناه إن أجهزتنا والمعنيين في التخطيط العمراني داخل المحافظات مش منتبهين لحجم المشاكل اللي بتحصل، متابعا:"علشان نحل مسألة في شرق القاهرة بنتكلم في 40 أو 50 كوبري".

وتابع الرئيس: على آخر السنة حوالي 100 كم من الطريق الدائري، بنزود 3 حارات لو لقينا فرصة نجد أرض نوسع عليها المحور بشكل أفضل كنا هنوسع، ولما اتعرض الموضوع من 6 شهور كان ممكن ياخد سنتين أو 3 وقولت لكامل "كامل الوزير" هل نقدر نخلصه آخر السنة علشان نرحم الناس اللي بتعدي عليه.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية، حيث من المقرر أن يشارك فى افتتاح مجمع "التكسير الهيدروجينى" فى مسطرد بمحافظة القليوبية.

وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة.