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تنسيقية شباب الأحزاب تدشن مركزًا بحثيًّا لإعداد السياسات والأبحاث ودراسة التشريعات

04:41 م السبت 26 سبتمبر 2020
تنسيقية شباب الأحزاب تدشن مركزًا بحثيًّا لإعداد السياسات والأبحاث ودراسة التشريعات

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان لها اليوم السبت، إنها دشنت مركزًا بحثيًّا لإعداد السياسات والأبحاث المتخصصة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقديم الدعم التشريعي لأعضائها في المجالس النيابية.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن جهد المركز سيخصص خلال المرحلة المقبلة في العمل على دراسة التشريعات الحالية وصياغة تعديلات عليها، بما يتوافق مع نصوص دستور 2014 وتعديلاته في 2019، أو وضع نصوص تشريعية جديدة، تخدم الدولة والمواطن.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين القائمة النهائية بأسماء أعضاء التنسيقية الذين يخوضون سباق انتخابات مجلس النواب 2020، على القائمة الوطنية من أجل مصر، في الدوائر الأربع (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، و(الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد)، و(شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا).

وجاءت أسماء الأعضاء الـ26 الذين تدفع بهم التنسيقية في سباق النواب، كالتالي:

محمد عبدالعزيز، ومحمد تيسير مطر، وأحمد زيدان، وأحمد فتحي، ومحمود بدر، ومي كرم جبر، وأميرة صابر، ومارثا محروس، وأميرة العادلي، ومارسيل سمير، وعمرو درويش، وأحمد مقلد، وعمرو يونس، وهيام الطباخ، وطارق الخولي، وغادة علي، ونشوى الشريف، ورشا أبو شقرة، وأحمد رمزي، وعلاء عصام، وهادية السعيد، وإيمان عبدالقادر، ومحمد إسماعيل، ورحاب عبدالغني، وخالد بدوي، ورشا فايز.

واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، 5 مقاعد في مجلس الشيوخ، خلال الانتخابات التي أجريت في أغسطس الماضي.

وتواصل التنسيقية الاستثمار في خلق كوادر سياسية من مختلف التوجهات، والتخصصات؛ للدفع بهم في الحياة العامة، بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دراسة التشريعات انتخابات مجلس النواب

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