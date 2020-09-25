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سفير الكاميرون يفوز في ماراثون الدراجات بشرم الشيخ (صور)

11:10 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
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(مصراوي):

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، و30 سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية في مصر، بماراثون للدراجات الهوائية والتي نظمته وزارة السياحة والآثار اليوم الجمعة، في مدينة شرم الشيخ للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

جاء هذا الماراثون على هامش زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ، مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و30 سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

شارك بالماراثون أيضًا السفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وانطلق الماراثون من أمام فندق إقامة الوزراء والسفراء، واستمر إلى ما قرب من ساعة؛ حيث جاب شوارع مدينة شرم الشيخ ذات الطبيعة والشواطئ الخلابة والمقومات السياحية المتميزة.

وأعرب السفراء عن استمتاعهم بهذا الماراثون واقترح سفير ألمانيا بالقاهرة بأنه يجب عمل مسابقة عالمية للدراجات بمدينة شرم الشيخ.

وفاز بالمرتبة الأولى في الماراثون سفير الكاميرون، ووعده وزير السياحة والآثار بأن يكون الأول في مشاهدة الكشف الأثري الجديد في منطقة آثار سقارة، عند الإعلان عنه في أوائل الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ، بدأت أمس الخميس حيث تفقد الوزراء والسفراء الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار شرم الشيخ وضوابط السلامة الصحية المطبقة في أحد الفنادق بالمدينة.

شرم الشيخ خالد العناني وزارة السياحة والآثار محمد منار وزارة الطيران المدني

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