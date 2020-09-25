بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد التقوى بالبحيرة

كتب- محمد نصار:

يؤدي المصلون اليوم صلاة الجمعة في المساجد الكبرى والجامعة وذلك وفقا لقرارات وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة فيها وفقا لمجموعة من الشروط والإجراءات الاحترازية.

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع الخطبة عن "الصدق في الأقوال والأفعال والهِمم"، على ألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

واختتمت: نسأل الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى .

ويقدم مصراوي خطمة البث المباشر لشعائ صلاة الجمعة من مسجد التقوى بمحافظة البحيرة عبر الرابط التالي