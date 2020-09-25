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اليوم.. مطار القاهرة يشهد وصول وسفر 206 رحلات تنقل 27 ألف راكب

11:31 ص الجمعة 25 سبتمبر 2020
اليوم.. مطار القاهرة يشهد وصول وسفر 206 رحلات تنقل 27 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وصول 103 رحلات طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12 ألف راكب، وتغادر المطار 103 رحلات سفر إلى عدة وجهات أوروبية وعربية وآسيوية وأفريقية تقل على متنها 15 ألف راكب.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية مقارنة بالأيام الماضية وذلك بمغادرة ووصول حوالي 27 ألف راكب على متن 206 رحلات جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

مطار القاهرة الدولي رحلات دولية مصر للطيران

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