الري: إزالة 405 مخالفات.. وبني سويف الأعلى على مدار الأسبوع



كتب- أحمد مسعد:

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً بشأن استمرار موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات تضمنت تنفيذ (281.017) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة 405 حالات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري ، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 67 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 208 إزالات على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 130 إزالة على منافع الصرف.



وأكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، على أن القطاع نفذ 67 إزالة خلال ألأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2020 شملت 15 إزالة بمحافظة القاهرة و7 إزالات بمحافظة الجيزة، و22 إزالة بمحافظة أسيوط، و2 بمحافظة سوهاج، و11 بمحافظة قنا، و3 بمحافظة الأقصر، و7 بمحافظة أسوان ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 56235 إزالة.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري أن القطاع قام بإزالة 208 مخالفات خلال الأسبوع من شهر سبتمبر شملت إزالة 36 حالة بمحافظة الغربية، و17 بمحافظة القليوبية، و42 بمحافظة المنوفية، و44 بمحافظة أسيوط، و21 بمحافظة سوهاج، و3 بمحافظة أسوان، و45 بمحافظة الشرقية ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 146924 إزالة.

وفي سياق متصل أشار المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلى أن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع من شهر سبتمبر 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 130 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية في 5 محافظات.

وتضمنت تنفيذ 21 إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات (الشرقية 16 إزالة - الدقهلية 5 إزالات)، بالإضافة لتنفيذ 90 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة بني سويف 90 إزالة، إلى جانب تنفيذ 19 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات (أسيوط 8 إزالات – سوهاج 11 إزالة)، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 نحو 77858 حالة.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مباني خرسانية أو بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.