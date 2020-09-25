برلماني: توجيهات القيادة السياسية ساهمت في تعظيم أموال الوقف

كتب- مصراوي:



قال النائب محمد حلمي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بالحفاظ على مال الوقف والتعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة، ساهمت في تعظيم عوائد الوقف بصورة فاقة التوقعات.

وأكد حلمي، في بيان، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استطاع تحقيق نقلة نوعية خلال العام المالي 2019/ 2020 بتحقيق أكبر عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف.

وأضاف أن التزام قيادات الهيئة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف طبقاً للقيمة التجارية الواقعية بيعاً أو شراءً أو تأجيراً انعكس بصورة إيجابية علي أرباح الهيئة.

وأشاد حلمي، بجهود قيادات هيئة الأوقاف برئاسة المهندس سيد محروس، والمهندس علاء عبدالعزيز، مدير عام الهيئة، مؤكدًا أنهم يعملون ليلًا ونهارًا للحفاظ على أموال الوقف وتعظيم العائد السنوي منها.

وأوضح أن الهيئة قامت لأول مرة ففي تاريخ مصر بتجميع كل الممتلكات وذلك من خلال إصدار أطلس وقفي هو الأحدث في العالم عبر 92 مجلدًا، ويحدد مكان وتفاصيل كل وقف في عملية بمنتهى الدقة، قائلا: يحسب لوزير الأوقاف تلك السابقة التي لم تكن موجودة من قبل.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد في وقت سابق على أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي في تاريخها، حيث حققت صافي أرباح وإيرادات استثمارية بقيمة مليار وخمسمائة وستة وأربعين مليونا وهو أعلى عائد سنوي يتم تحصيله في تاريخ هيئة الأوقاف منذ إنشائها، وذلك بخلاف متحصلاتها من مال البدل، إضافة إلى تحقيقها أعلى عائد شهري في تاريخها في يونيه 2020.

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