المستشار العلمي لمنظمة خريجي الأزهر: الوطن هو الإطار الذي يحفظ كيان الإنسان

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن الوطن هو الإطار العام الذي يحمي الدين والنفس والعقل والمال، فهو الذي يحفظ كيان الإنسان، وحب الوطن أمر فطري عريزي، بل هو واجب شرعي.

وأوضح الهدهد، خلال ورشة العمل التي عقدتها المنظمة لعدد ١٥ طالبا وطالبة من الطلاب الليبيين الدارسين بجامعة الأزهر، أن الحفاظ على الوطن مسئولية كل مواطن، حاكما أو محكوما، صغيرا أو كبيرا.

وبيّن رئيس جامعة الأزهر السابق، أن الإسلام قد حث أتباعه على الدفاع عن الأوطان وحمايتها من كل معتدي.