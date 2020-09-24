رياح وأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
كتب- يوسف عفيفي:
توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا، مع رياح معتدلة، وظهور شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري.
وأوضح الخبراء في بيان اليوم، أن الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، مع سقوط أمطار خفيفة.
ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل ليلا، مع رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس ما بين حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا على محافظات الصعيد نهارا لطيف إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة شمالا.
وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 34 ـ 22، وعلى السواحل الشمالية بين 29 ـ 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 35 ـ 28، وعلى شمال الصعيد بين 36 ـ 24، وعلى جنوب الصعيد بين 38 ـ 28.
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