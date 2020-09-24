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رئيس الوزراء: الدولة لن تهدم أي عقار مأهول بالسكان

02:39 م الخميس 24 سبتمبر 2020
رئيس الوزراء: الدولة لن تهدم أي عقار مأهول بالسكان

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لم ولن تهدم أي عقار مأهول بالسكان.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي اليوم الخميس.

وأضاف أن الحكومة قررت مد تلقي طلبات التصالح مع مخالفات البناء حتى 30 أكتوبر المقبل تيسيرًا على المواطنين، موضحا أن كل اشتراطات البناء الجديدة سيتم الإعلان عنها قبل نهاية سريان قرار وقف البناء أواخر نوفمبر المقبل.

ولفت مدبولي إلى أن مليونا و400 ألف مواطن تقدموا بطلبات التصالح، موجهًا الشكر لهم.

مصطفى مدبولي عقار مجلس الوزراء مخالفات البناء

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