رئيس الوزراء: الدولة لن تهدم أي عقار مأهول بالسكان
كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لم ولن تهدم أي عقار مأهول بالسكان.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي اليوم الخميس.
وأضاف أن الحكومة قررت مد تلقي طلبات التصالح مع مخالفات البناء حتى 30 أكتوبر المقبل تيسيرًا على المواطنين، موضحا أن كل اشتراطات البناء الجديدة سيتم الإعلان عنها قبل نهاية سريان قرار وقف البناء أواخر نوفمبر المقبل.
ولفت مدبولي إلى أن مليونا و400 ألف مواطن تقدموا بطلبات التصالح، موجهًا الشكر لهم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102375
عدد المصابين
-
91843
عدد المتعافين
-
5822
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
31455818
عدد المصابين
-
23068890
عدد المتعافين
-
968286
عدد الوفيات
إعلان