مصادر: عبد العال يترأس قائمة الجنوب بانتخابات النواب

مصراوي

قالت مصادر سياسية لمصراوي إنه من المرتقب أن يخوض رئيس البرلمان الحالي، الدكتور علي عبد العال، انتخابات مجلس النواب المقبلة ٢٠٢٠ وذلك ضمن القائمة الوطنية للبرلمان ممثلا عن الصعيد.

ورجحت المصادر تواجد رئيس البرلمان الحالي على رأس قائمة الصعيد، في ظل استعداده الترشح مجددا لرئاسة البرلمان الجديد. ومن المقرر أن يقوم اليوم نواب القائمة الوطنية لمجلس النواب عن الصعيد بالتقاط الصور الانتخابية بمقر ائتلاف دعم مصر.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات استقبال طلبات الترشح ابتداءً من يوم الخميس الماضي وحتى السبت المقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى، على أن تبدأ خارج مصر أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠، بينما تجرى انتخابات المرحلة الأولى في الداخل يومي السبت والأحد الموافقين ٢٤ و٢٥ أكتوبر المقبل، على أن تعلن نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى ويتم نشرها بالجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق أول نوفمبر ٢٠٢٠.

و في الحالات التي تقتضي إعادة انتخابات المرحلة الأولى، تجري الانتخابات في الخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين٢١ و ٢٢ و٢٣ نوفمبر المقبل، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ نوفمبر المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر المقبل.

وسيفتح للمصريين المقيمين بالخارج التسجيل على الموقع الإلكتروني للهيئة اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر الجاري وحتى يوم السبت الموافق ١٠ أكتوبر المقبل، وكذلك طباعة استمارات الانتخاب يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين ١٩ و٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠ بالنسبة للمرحلة الأولى، ويومي ٢٢ و٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠ بالنسبة للمرحلة الثانية.