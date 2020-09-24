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قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

09:47 ص الخميس 24 سبتمبر 2020
قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

هيئة قضايا الدولة

كتب- مصراوي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 511 لسنة 2020 بإحالة السيد أحمد على رضوان المستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش مع ضم مدة إضافية استثنائية قدرها سبع سنوات وسبعة أشهر إلى مدة الخدمة المحسوبة إلى التأمين والمعاش.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

قرار جمهوري هيئة قضايا الدولة السيد أحمد على رضوان

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