فضيلة "الاستقامة".. عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي للبابا تواضروس

كتب- مصراوي:

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء، الذي أقيم مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ودار موضوع العظة عن فضيلة "الاستقامة" من خلال الصليب، وذلك بمناسبة عيد الصليب الذي تحتفل به الكنيسة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الأحد المقبل.

وكرم قداسة البابا اليوم مرتل كنيسة الشهيد مارجرجس بخماروية بشبرا وذلك لحصوله على الدكتوراة في الألحان القبطية من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان يوم السبت الماضي.

جاء ذلك قبل بدء عظة قداسته اليوم في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي أقيم مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.