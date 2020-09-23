حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي عقيلة صالح والمشير حفتر.. وعلاج 74 ألف شخص ضمن "حياة كريمة"

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، لقاء الرئيس السيسي بالمشير خليفة حفتر، وإعلان وزارة الصحة والسكان الانتهاء من علاج 74 ألف شخص.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: