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الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بولاق الدكرور وأرض اللواء

05:59 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بولاق الدكرور وأرض اللواء

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، و300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق (حي بولاق الدكرور – أرض اللواء) لمدة 8 ساعات.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن ذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 26/9/2020.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.​

قطع المياه بولاق الدكرور أرض اللواء شركة مياه الشرب الجيزة

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