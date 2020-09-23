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الجمعة.. قطع المياه عن 7 مناطق في الجيزة لمدة 12 ساعة

05:44 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الجمعة.. قطع المياه عن 7 مناطق في الجيزة لمدة 12 ساعة

قطع المياه

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بقطع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبوالنمرس والقرى التابعة لها (طموه – شبرامنت – زاوية أبومسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الأشطر - منيل شيحة)، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 26/9/2020 ، وذلك لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبوالنمرس حيث سيتم تغيير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه.

وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه شركة مياه الشرب الجيزة

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