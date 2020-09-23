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القوى العاملة: تعيين 690 شاباً واستخراج 877 رخصة مزاولة حرفة على 90 مهنة بالغربية

01:02 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
القوى العاملة: تعيين 690 شاباً واستخراج 877 رخصة مزاولة حرفة على 90 مهنة بالغربية

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية 690 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 2515 شاباً، كما تم توفير 1278 فرصة عمل.

وقال الوزير، إن المديرية، استخرجت 877 ترخيص مزاولة حرفة، ومثلهم شهادات قياس مستوى المهارة على 90 مهنة مختلفة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 18 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 26 متدرج آخرين بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال أغسطس الماضي، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 2029 منشأة (دوري - حملات)، وتلقي 30 شكوى تم بحث 29 شكاوي منها، و شكوي واحدة، ما زالت تحت البحث.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت المديرية تفتيشا على 745 منشأة وإعادة التفتيش على 602 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 196 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 736 منشأة لإزالة المخالفات، كما تم تلقى 296 شكوى تم استيفاء 40 شكوى منها، وتحرير 37 محضراً، و 192 شكوى منها ما زالت تحت البحث.

محمد سعفان وزير القوى العاملة الغربية

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