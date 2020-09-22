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التموين تعلن التعاقد على 405 طن قمح روسي

08:45 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
التموين تعلن التعاقد على 405 طن قمح روسي

القمح

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التعاقد على شراء ٤٠٥ ألف طن قمح روسي ليرتفع رصيد الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح إلى ٧ أشهر.


كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت انتهاء العمل بالأوكازيون الصيفي، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 3020 محلًّا من القطاع العام والخاص والاستثماري، كما تم تحرير 909 محاضر طوال فترة الأوكازيون الصيفي؛ منها عروض وهمية وعدم الإعلان عن الأسعار، وكذلك عدم الإعلان عن سعرَين قبل وبعد التخفيضات.

وأكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، نجاح الأوكازيون الصيفي خلال العام الحالي وسط مشاركة كبيرة من المحلات التجارية بتخفيضات أسعار المنتجات.

ولفت حسام الدين إلى حرص الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على إقامة المعارض خلال فترة المناسبات، وكذلك العمل بالأوكازيون الصيفي والشتوي؛ بهدف توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار تخفيف العبء عليهم.

القمح الروسي وزارة التموين الأوكازيون الصيفي علي المصيلحي

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