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الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لخادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

05:26 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لخادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمد سامي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان نص الرسالة: "أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، إنه ليسعدني بمناسبة احتفال المملكة بذكرى اليوم الوطني، أن أتقدم إليكم وإلى الشعب السعودي الشقيق بأصدق التهاني القلبية و التمنيات الأخوية".
وأضاف الرئيس:"أغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بالعلاقات التاريخية الوطيدة وأواصر الأخوة والمحبة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، مؤكدا على تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية".
وتابع الرئيس: "أخي خادم الحرمين الشريفين، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التنمية والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة" .

السيسي برقية تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

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