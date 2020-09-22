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"مصر للطيران" تسيِّر 30 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

02:31 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
"مصر للطيران" تسيِّر 30 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 30 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 4 آلاف راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (أمستردام، باريس، لندن، ميلانو، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، الرياض، المدينة المنورة)، و3 رحلات جوية إلى (دبي)، و٤ رحلات جوية إلى (جدة)، ورحلتين إلى (إسطنبول)، ورحلتين إلى (الدمام)، ورحلة استثنائية إلى عمان، و٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة)، ورحلة جوية إلى (الأقصر وأسوان)، و٤ رحلات شحن جوي.. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران رحلات دولية رحلات جوية

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