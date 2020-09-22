"الكهرباء": 555 مليون جنيه لتطوير شبكات شمال سيناء في 6 سنوات

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة تقوم بجهود كبيرة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار استمرار المتابعة الدورية التي يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لخطط التطوير بشركات الكهرباء؛ ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفي إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كل أنحاء الجمهورية.

وأوضح شاكر أنه في نطاق قطاع شمال سيناء الذي يبلغ عدد المشتركين به 165 ألف مشترك الذي يضم 51 مركزًا وقرية؛ حيث تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسعة وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، باستثمارات تصل إلى 103 ملايين جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة؛ حيث تم إحلال وتجديد ما يلي:

- 4 موزعات جهد متوسط.

- 295 محولاً وأكشاك قدرات مختلفة.

- 31 سكينة هوائية جهد متوسط.

- 21 وحدة ربط حلقي جهد متوسط.

- 815 عامودًا هوائيًّا جهد متوسط.

- 95 كم خطوط هوائية جهد متوسط.

- 70 كم خطوط أرضية جهد متوسط.

- 2333 عامود جهد منخفض.

- 765 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- 625 كم خطوط أرضية جهد منخفض.

- 103 صناديق توزيع جهد منخفض.

هذا وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع شمال سيناء بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 452 مليون جنيه، متمثلة في توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية الجديدة وكذلك توصيل التيار لمصنع رخام الجفجافة بوسط سيناء، توصيل التيار الكهربائي إلى 30 منزلاً بدويًّا بقرية الجوفة برمانة، وتوصيل التيار الكهربائي لعدد 76 منزلاً بدويًّا بقرية الجوفة برمانة.

وتم الانتهاء أيضًا من تغذية قرى سهل الطينة ضمن مشروع استصلاح 400 ألف فدان، وكذلك توصيل التيارالكهربائي لإنارة الطريق الدولي من كمين الميدان حتى سبيكة، ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة، بطول 15 كم في الاتجاهين (مرحلة ثانية)، بالإضافة إلى مشروع تغذية مدينة رفح الجديدة، وكذلك توصيل التيار الكهربائي لمشروع 12 تجمعًا بدويًّا تنمويًّا بشمال سيناء ومشروع تدعيم مدينة الشيخ زويد بخط مزدوج الدائرة ومشروع تغذية سوق الجملة الجديدة، بالإضافة إلى مشروع تغذية عمارات السيل، ومشروع إنارة الطريق الدولي حتى الروضة، ومشروع تغذية محطة رفع مياه كرم أبو نجيل، وتوصيل التيار لمحطة مياه أبو صالح، ومشروع تغذية محطة تحلية المياة بالسكادرة، توصيل التيار إلى محطة مياه غرب العريش.

كما تم توصيل التيار الكهربائى إلى قرية الأمل، وتوصيل التيار الكهربائى لانفاق شمال الاسماعيلية اسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بقدرة 26م ف أ، وتوصيل التيار الكهربائي لأنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بقدرة 26م ف أ.

وتأتي هذه الأعمال تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للاهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على أرضها.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.