تصل إلى 18 ساعة.. تعرف على خريطة انقطاعات مياه الشرب اليوم بالقاهرة والقليوبية

تشهد عدة مناطق في القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء، انقطاعًا في مياه الشرب، لمدد تتراوح من 6 ساعات إلى 18 ساعة كاملة، بسبب أعمال صيانة، أو تحويل مسار خط المياه.

وتشهد 11 منطقة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، انقطاع في مياه الشرب لمدة 18 ساعة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الساعة السادسة صباح الأربعاء، نظرًا لتنفيذ أعمال تطوير في منطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، وفق ما أعلنته محافظة القاهرة.



وأشارت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب، أكدت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبدالرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة) لمدة 18 ساعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء، نظرًا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.



وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

من ناحية أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب عن مدينة ومركز طوخ، لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الخامسه فجر غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن الانقطاع نظرًا لأعمال فنيه تابعة للجهاز التنفيذي في القليوبية، بالمرحلة الثانية لمحطة مياه العبادلة المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.