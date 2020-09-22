أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

تصل إلى 18 ساعة.. تعرف على خريطة انقطاعات مياه الشرب اليوم بالقاهرة والقليوبية

01:10 ص الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
تصل إلى 18 ساعة.. تعرف على خريطة انقطاعات مياه الشرب اليوم بالقاهرة والقليوبية

انقطاع المياه

تشهد عدة مناطق في القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء، انقطاعًا في مياه الشرب، لمدد تتراوح من 6 ساعات إلى 18 ساعة كاملة، بسبب أعمال صيانة، أو تحويل مسار خط المياه.

وتشهد 11 منطقة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، انقطاع في مياه الشرب لمدة 18 ساعة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الساعة السادسة صباح الأربعاء، نظرًا لتنفيذ أعمال تطوير في منطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، وفق ما أعلنته محافظة القاهرة.

وأشارت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب، أكدت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبدالرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة) لمدة 18 ساعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء، نظرًا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

من ناحية أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب عن مدينة ومركز طوخ، لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الخامسه فجر غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن الانقطاع نظرًا لأعمال فنيه تابعة للجهاز التنفيذي في القليوبية، بالمرحلة الثانية لمحطة مياه العبادلة المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع مياه الشرب القليوبية منطقة عين شمس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102015

    عدد المصابين

  • 89532

    عدد المتعافين

  • 5770

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30974684

    عدد المصابين

  • 22570451

    عدد المتعافين

  • 960838

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"ارتفاع طفيف".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا