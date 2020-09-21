نقيب المحامين: تكليف الخبير الاكتواري وإدارة المعاشات ببحث إمكانية زيادتها
(مصراوي):
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الاثنين، قرارًا بتكليف الخبير الاكتواري مع إدارة المعاشات لدراسة الجدوى والنظر في إمكانية زيادة المعاشات.
وأكد مجلس النقابة العامة للمحامين، أنه يسعى منذ توليه المقاليد إلى خفض المصروفات، وقطع في ذلك أشواطًا كبيرة، وإلى رفع الإيرادات وقطع في ذلك أشواطاُ أيضًا، بتحصيل جانبًا من أتعاب المحاماة المتأخرة من وزارة العدل، وهو بسبيله إلى استلام أتعاب المحاماة المتأخرة من مجلس الدولة.
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