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185 عضوًا بالشيوخ يستخرجون بطاقات عضويتهم

03:20 م الإثنين 21 سبتمبر 2020
185 عضوًا بالشيوخ يستخرجون بطاقات عضويتهم

أرشيفية

كتب- مصراوي:

وصل إجمالي عدد أعضاء مجلس الشيوخ، الذين استخرجوا بطاقات عضويتهم على مدار يوم أمس وحتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاثنين، بلغ 185عضوًا.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ أنها ما زالت مستمرة فى الاستقبال لحين وصول باقى الأعضاء والبالغ عددهم 15 عضوا، ضمن من فازوا بمقاعد المجلس فى الانتخابات التى أجريت مؤخرا بالنظامين، القوائم والفردى.

وتتواصل عملية استقبال الأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ وسط أعمال ترميم وتجديد بمقر المجلس وسط القاهرة على مدار الأيام الماضية وحتى اليوم.

مجلس الشيوخ استخرج بطاقات عضوية

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