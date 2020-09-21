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نائب وزير التعليم: نبحث تدريس كتاب "بناء الشخصية" بالمدارس بالتعاون مع الأوقاف

12:29 م الإثنين 21 سبتمبر 2020
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كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن بناء الإنسان المصري مسؤولية مشتركة لعدد من الوزارات، وليست وزارة التربية والتعليم وحدها.

وأضاف "حجازي"، خلال توزيع مسابقة "رؤية للفكر المستنير، بمقر أكاديمية الأوقاف، الاثنين، أن نظام التعليم الجديد يركز على مهارات القيم، مشيرا إلى أن كتاب بناء الشخصية يتم عليه تجارب الآن قبل أن يتم تدريسه بشكل رسمي.

وأوضح، أن عقد مسابقة حول ثقافة الدينية الصحيحة لتصويب أفكار الطلاب، وأحدثت حراكًا قويًا لدى الطلاب والمعلمين حول الأمور الدينية، وأصبح لديهم تداول للمعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي وصلت إلى٦٠ ألف.​

رضا حجازي وزارة التربية والتعليم كتاب بناء الشخصية

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