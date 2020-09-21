بينهم 24 من ذوى القدرات.. القوى العاملة: تعيين 2334 شابًا خلال شهر بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، 2334 شاباً، بينهم 24 شابًا من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 8640 راغب عمل، وتوفير 1597 فرصة عمل أخرى.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم استخراج 1427 شهادة قياس مستوى مهارة و 1338 رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال محمد عيسى، وكيل الوزارة، مدير المديرية، في تقريره عن إنجازات شهر أغسطس الماضي، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 32 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 7 محاضر، ومنح مهلة قانونية لـ31 منشأة أخري، بجانب تلقي 7 شكاوى جاري بحثها، أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 169 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف "عيسى"، أنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 112 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 43 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 6 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأشار إلى أنه في مجال علاقات العمل تم تلقى 1186 شكوى عمالية، تم تسوية 90 شكوى منها، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه 411 شكوى ، مراحل منها 181 شكوي، بالإضافة إلى 504 شكوى ما زالوا تحت البحث والدراسة.​