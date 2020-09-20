رئيس التنظيم والإدارة يستمع لرأي القومي للمرأة بشأن وضع المرأة العاملة أثناء العام الدراسي



(مصراوي):

استمع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لرأي المجلس القومي للمرأة، من خلال رئيس المجلس الدكتورة مايا مرسي، بشأن دراسة وضع المرأة العاملة أثناء العام الدراسي الجديد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

وأوضح الشيخ أن الجهاز يعكف على دراسة الامر للوصول إلى دراسة دقيقة، تهدف إلى وضع إطار محوكم يراعي الوصول إلى تحقيق التوازن بين أعباء المرأة العاملة في رعاية أسرتها وخدمة وطنها، وبين عدم المساس والتأثير على استمرار العمل في الجهات الحكومية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرصه على الاستماع لرأي المجلس القومي للمرأة والذي يعبر عن المرأة المصرية وتطلعاتها.

وأضاف أنه عقد اجتماع صباح اليوم للمعنيين والمختصين بالجهاز وتم الاتفاق على محاور الدراسة والأطر القانونية لها مع التأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس ومراعاة البعد الاجتماعي للمرأة العاملة.

ومن جانبها، تقدمت الدكتورة مايا مرسي بالشكر للرئيس السيسي رئيس الجمهورية لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة وإيمانه بدورها الفعال، وتقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية وخاصة المرأة العاملة من أجل المجتمع وأسرتها خاصة في ظل جائحة كورونا التي ألقت المزيد من الأعباء على كاهلها، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد والاتجاه لتقليل عدد أيام الدراسة.