أمطار رعدية ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة.

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد أن غدا الاثنين، يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً.

أما طقس الثلاثاء، سيكون لطيفًا على السواحل الشمالية الغربية معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري حارًا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً.

وأكد الخبراء أن الرياح تنشط أحيانا على القاهرة كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك كما تنشط غربا، خلال الثلاثة أيام.

وأشار الخبراء إلى أن يومي الاثنين والثلاثاء، يوجد أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، تكون رعدية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما يوجد فرصة سقوط أمطار على مناطق من الوجه البحري.

وأكد خبراء الهيئة أنه يبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 وحتى 33 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 حتى 30 درجة، جنوب سيناء 39 وحتى 37 درجة، كما تراوحت درجات الحرارة على المناطق الجنوبية بين 42 و37 درجة.