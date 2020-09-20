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متحدث البرلمان: حديث الخارجية التركية عن ثورة 30 يونيو مرفوض من كل المصريين

02:38 م الأحد 20 سبتمبر 2020
متحدث البرلمان: حديث الخارجية التركية عن ثورة 30 يونيو مرفوض من كل المصريين

الدكتور صلاح حسب الله

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن رد وزارة الخارجية المصرية على حديث وزير الخارجية التركي مع قناة "CNN TURK"، كان واضحًا وحاسمًا، والذي تضمن -من بين إشارات مختلفة- تناولًا سلبيًّا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالًا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تمامًا للواقع؛ بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.

وأضاف حسب الله، في بيان له، اليوم الأحد، إن تصريحات وزير الخارجية التركي مرفوضة وبشكل قاطع ومكانها الطبيعي سلة المهملات، مؤكدًا أن الـ100 مليون مصري بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية يرفضون بشكل قاطع أي تناول سلبي لثورتهم الخالدة 30 يونيو عام 2013.

وأكد متحدث البرلمان أن هذه الثورة التاريخية والخالدة حققت مطالب وآمال وطموحات الشعب المصري العظيم وأنهت تمامًا حكم الفاشية الدينية ودولة المرشد، وأنهت أحلام النظام التركي الداعم للإرهاب ممثلًا في رجب طيب أردوغان في الخلافة العثمانية.

وأعلن حسب الله تأييده التام لتأكيد الخارجية المصرية الرفض الكامل لهذا النهج وأن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية وبهذا القدر من التناقض، موضحًا أنه يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.

وأكد متحدث البرلمان أن الدبلوماسية المصرية دائمًا تعبر تعبيرًا صادقًا عن رؤية مصر وجميع المصريين تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

صلاح حسب الله مجلس النواب ثورة 30 يونيو الخارجية التركية

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