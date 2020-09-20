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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 17 ألف راكب على متن 148 رحلة اليوم

01:27 م الأحد 20 سبتمبر 2020
مطار القاهرة: وصول ومغادرة 17 ألف راكب على متن 148 رحلة اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار يشهد، اليوم الأحد، وصول 74 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 7500 راكب من جنسيات مختلفة، ويغادر المطار 74 رحلة سفر إلى عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 9870 راكبًا من جنسيات مختلفة.

وأضافت مصادر بالمطار أن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة مغادرة ووصول نحو 17298 راكبًا على متن 148 رحلة جوية، تسيّرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة؛ لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

مطار القاهرة الدولي رحلات جوية

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