أبو هشيمة: "الشيوخ" بداية حقيقية للحياة السياسية.. و"الشعب الجمهوري" لم يحدد موقفه تحت القبة

قال النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، إن انتخاب مجلس الشيوخ يعد بداية حقيقية للحياة السياسية والبرلمانية؛ حيث يأتي في فترة مهمة، ويعد عقلًا مفكرًا في التشريعات ومعاون مساعد للقيادة السياسية والحكومة.

وأضاف أبو هشيمة، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، على هامش حفل استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيه المجلس، أن الحياة البرلمانية والسياسية في تقدم مستمر، معربًا عن سعادته بانضمامه إلى حزب الشعب الجمهوري مؤخرًا.

وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضح أبو هشيمة أنها استحقاق مهم، وأن حزب الشعب الجمهوري يخوضه ضمن ائتلاف تحالف الأحزاب الانتخابي، وأن الحزب لم يحدد بعد استمرار الحزب ضمن تحالف ما تحت القبة بعد الانتخابات من عدمه حتى الآن.