"الوطنية للتدريب" توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية "NHI" بكوريا الجنوبية

كتب- محمد نصار:

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية "NHI" بكوريا الجنوبية عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وذلك بمقر الأكاديمية، وكان من المزمع أن يتم توقيع تلك المذكرة على هامش زيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر خلال مارس 2020 والتي تم تأجيلها نتيجة لأزمة فيروس كورونا إلا أنه وحرصًا من الطرفين على تفعيل التعاون على الرغم من كافة الظروف اتفقا على التوقيع، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والمعرفة المتاحة في مجال تطوير القيادات العاملة بالدولة.

ووقعت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مذكرة التفاهم مع رئيس المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية، بارك شين ران، بحضور ممثلين عن الجانبين المصري والكوري، وشهدت مراسم التوقيع عرض رسالة ترحيبية من كل من السفير حازم فهمي، سفير مصر لدى سيول، والسفير هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة.

وصرحت الدكتورة رشا راغب، بأن هذا الحدث جاء نتيجة عمل دؤوب وتنسيق مشترك بين فريقي الأكاديمية والمعهد، وأضافت: "نحن نوقن بأن العنصر البشري هو رأس المال الأساسي الذي ينبغي أن تستثمر فيه كل الدول، وأن المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية يُعد أحد مراكز التميز الدولية في مجال تدريب القطاعات المختلفة بالدولة وخاصة الكوادر القيادية، كما نجح المعهد في أن يقدم خدماته للعديد من الدول مثل روسيا واليابان وسنغافورة، ونحن اليوم نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم لنقل تلك المعرفة والخبرة للحكومة المصرية من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب لتكون أول سابقة تعاون في أفريقيا والشرق الأوسط".

كما تحدثت بارك شين رئيس المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية عن كون تأهيل الكفاءات في القطاع الحكومي أجندة في غاية الأهمية لكلٍ من مصر وكوريا الجنوبية، وأن الأكاديمية والمعهد يعملان على تنمية الموارد البشرية للقطاع الحكومي كلٍ في دولته.

وأضافت: "إن هذا العام هو الـ 25 منذ أن بدأت العلاقات الدبلوماسية المصرية-الكورية الجنوبية، وهذا دلالة على قدرتنا على تأسيس قاعدة للتعاون ضمن شراكاتنا الشاملة، ونحن نعلم أن الأكاديمية تهتم بتأهيل كفاءات القطاع العام وإعداد الجيل القادم من القادة بدعم كامل من الحكومة ومن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية تهدف إلى تنفيذ برامج مشتركة وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات في مجال الإدارة العامة، وكذلك تبادل التقارير الأكاديمية والخبراء في مجال تطوير القيادات والتعليم والتدريب.

وأنشئ المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية NHI بكوريا الجنوبية عام 1949 ليكون مركزًا حكوميًا مسئولًا عن تدريب موظفي القطاع العام، وتطوير أنظمة التدريب، وتقديم الاستشارات لمعاهد التدريب الحكومية الأخرى بجمهورية كوريا الجنوبية.