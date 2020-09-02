أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

"القومية للأنفاق" تعلن عن حاجتها لشغل 227 وظيفة جديدة

06:27 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن حاجتها للتعاقد مع 227 مهندسًا بعدد من التخصصات، وذلك اعتبارا من 6 سبتمبر حتى 24 من نفس الشهر.

وحددت الهيئة مجموعة من الشروط لشغل الوظائف وكذلك المستندات المطلوبة، وذلك على موقع الهيئة الإلكتروني www.nat.org.eg.

جدير بالذكر أن الطلبات تقدم باليد باسم الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، اعتبارًا من 6 سبتمبر حتى 24 من نفس الشهر بمقر الهيئة بميدان رمسيس، عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

الهيئة القومية للأنفاق فرص عمل

الخبر التالى:

حجاج هنداوي يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة نقابة القراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99115

    عدد المصابين

  • 73828

    عدد المتعافين

  • 5440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25849949

    عدد المصابين

  • 18077176

    عدد المتعافين

  • 859136

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تحليل بيانات 6 ملايين حالة.. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا

    • خدمة الاشعارات

    هل تريد تلقي اشعارات من موقع مصراوي لمتابعه كل ماهو جديد

    موافق لاحقا