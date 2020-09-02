الصحفيين تتوصل لاتفاق مع المصرف المتحد على تمويل وحدات إسكان النقابة

أعلن محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، توصل نقابة الصحفيين إلى اتفاق مع "المصرف المتحد" على تمويل وحدات الإسكان التي توفرها لجنة الإسكان بالنقابة.

وقال في تصريحات له اليوم، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس بحضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس لجنة الإسكان محمد سعد عبد الحفيظ والزميل صالح رجب يغطي وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم حجزها خلال الأسابيع الماضية بمدن «الشروق والعبور وأكتوبر وبرج العرب والمنيا وسوهاج والإسماعيلية».