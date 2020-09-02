وزارة النقل: نقل 2075 طن قمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابة عبر نهر النيل

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة النقل، أن ميناء دمياط استقبل 8 وحدات نهرية (بارجات) قاطرة ومقطورة تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري لنقل نحو ألفين و75 طن قمح تقريباً من صوامع دمياط إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل، فى رحلة هي الثالثة خلال عشرين يوماً لنقل القمح عبر نهر النيل بعد 3 سنوات من التوقف.

ووجه وزير النقل رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط -حسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء- بتسهيل وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بعملية شحن القمح ونقله عبر نهر النيل بالتعاون مع بقية الجهات المعنية العاملة بالميناء، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخروج الوحدات النهرية من الميناء.

وأكد الوزير أن هذه الشحنة تعادل حمولة 52 شاحنة (سيارة نقل)، ومن ثم فإن نقلها نهرياً يسهم في تخفيف العبء على الطرق البرية والحد من التلوث، حيث يعتبر النقل النهري من أهم وسائل النقل النظيفة والرخيصة والآمنة، بالإضافة إلى مساهمته في خفض تكلفة البضائع على المستهلك النهائي بصفة عامة مما يعطي ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزير النقل المهندس كامل الوزير بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري في تنشيط نقل البضائع نهرياً.

تجدر الإشارة إلى أنه بهذه الشحنة يكون إجمالى ما تم نقله من ميناء دمياط عبر نهر النيل خلال الأيام العشرين الأخيرة على متن 20 وحدة نهرية (بارجة) 5 آلاف و475 طن قمح تقريباً، وهو ما يعادل حمولة 137 شاحنة (