7 تعليمات.. الصحة العالمية تحدد إجراءات عودة المدارس في ظل أزمة كورونا

كتب- أحمد جمعة:

وجهت منظمة الصحة العالمية، بعدد من التعليمات التي يجب تنفيذها من جميع أطراف العملية التعليمية بالتزامن مع اتخاذ قرار في عدد من الدول بعودة المدارس.

وقالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية: "بينما تستعد المرافق التعليمية لإعادة فتح أبوابها خلال الأسابيع القليلة المقبلة في جميع أرجاء الإقليم، يرتفع كثيراً خطر زيادة انتقال العدوى. وعليه، فمن المهم أن يشارك الطلاب والمدرسون وسائر العاملين (عمال النظافة، والمسؤولون عن مناولة الأغذية، وغيرهم) والآباء والأمهات وأولياء الأمور وأفراد المجتمع في تعزيز الصحة والسلامة بالمدارس".

وأكدت أن المكتب الإقليمي أعد مبادئ توجيهية بشأن العودة الآمنة إلى المدارس تتضمن إجراءاتٍ توصي المنظمة باتخاذها منها:

- البقاء بالمنزل عند الإصابة بالمرض.

- تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل عند السعال أو العطس.

- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو باستخدام مطهر كحولي.

- تنظيف الأسطح والأدوات التي تُلمس باستمرار.

- الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد عن الآخرين.

- ارتداء الكمامة عند اللزوم أو إذا تعذَّر التباعد البدني.

- تحية الأشخاص بالتلويح باليد أو الإيماء بالرأس أو وضع اليد على القلب.

وأكدت أن هذه الإجراءات مهمة للوقاية من الانتشار المحتمل لمرض كوفيد-19 داخل المواقع التعليمية وخارجها. ومن المهم كذلك أن نتجنَّب وصْم أي شخصٍ قد تعرَّض للإصابة بالفيروس.

وطالبت كل شخص في كل مكان في الاقليم، ومنهم المدرسون والآباء والأمهات ومقدمو الرعاية والعاملون الصحيون وغيرهم، إلى مواصلة توخي اليقظة وبذل المزيد من الجهود لحماية أنفسهم في المدارس والمواقع التعليمية، وفي أماكن العمل، وفي المنازل أو الأماكن المغلقة.