مساحات تصل لـ 1200 متر.. الأوقاف تفتتح 7 مساجد بمحور المحمودية الجمعة " صور"

المقدم 50 ألفًا.. ننشر أول صور لشقق الإسكان المتوسط الجديدة (بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى:

تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، مساجد محور المحمودية، والبالغ عددها 7، وهي أحد المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن مديرية الإسكندرية تسلمت سبع مساجد بمحور المحمودية تمهيدا لفتحها، وهي كالتالي:

1 - مسجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال، وإمامه الشيخ رفعت على سعيد .

2ـ مسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بك، وإمامه الشيخ محمد عبده متولي ابوبكر.

3 - مسجد مساعد شهيد مصباح محمود علي إدريس، وإمامه الشيخ : نادر جمال زبيب.

4 ـ مسجد الشهيد ابراهيم على أمين بمنطقة خورشيد، وإمامه الشيخ على عبد الجليل السيد الشوني.

5 ـ مسجد الشهيد ابراهيم عبد القادر محمد، وإمامه الشيخ : محمد ماهر جمعة.

6 ـ مسجد الشهيد علاء الدين محمد السماديسي، وإمامه الشيخ : علي كمال بدير

7 ـ مسجد الشهيد سعيد محمد سماحة، وإمامه الشيخ : إبراهيم على زايد.

و|أكدت وزارة الأوقاف، أن هذه المساجد تتراوح مساحتها بين ٧٥٠ مترا إلى ١٢٠٠ متر تقريبا مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة والتى تليق ببيوت الله عز وجل وروادها.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد خشبة مدير مديرية الأوقاف بأسوان، إن هذه المساجد هي جزء من المشروعات القومية للدولة المصرية، والتى تشهد في هذه الفترة تقدما ملحوظا في جميع المجالات وشتى الميادين.

وأكد أن هذه المساجد العملاقة بعمارتها الفذة وتصميمها الذي يجمع بين أصالة التراث ودقة التخطيط وبراعة التنفيذ، هي أبلغ رد على أصحاب النفوس الضعيفة والأفكار المنحرفة الذين يتهمون الدولة بهدم المساجد أو اتلافها، والذين تبين كذب ادعائهم وزيف كلامهم، وتؤكد بكل شموخ وعز أن مصر هى القلب النابض للإسلام الوسطي المستنير الذى يرفض كل أشكال التطرف والانحراف.