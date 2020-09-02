القوى العاملة: تعيين 154 شابا وإصدار 1948 شهادة قياس مهارة ببورسعيد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة ببورسعيد 154 شابًا، منهم شاب من ذوى القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 810 شباب، فضلاً عن استخراج 1948 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة لـ974 عاملا.

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يوليو الماضى، إلى متابعة 169 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا مراعاة البعد الاجتماعى وأداء العمل في كافة القطاعات من أجل سلامة العمال والمواطنين، أسفر عن تسجيل التفتيش عن 23 حالة إيجابية.

ولفت إلى التفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 247 منشأة و5 منشآت من مكاتب السلامة والصحة المهنية، دوري نهاري وحملات، وأسفر عن تحرير 10 محاضر عمالية، وتم تسوية وقفة احتجاجية لـ1014 عاملا بأحد منشآت القطاع الخاص وعودة العمال إلى عملهم بعد تحقيق مطالبهم المشروعة.

وأضاف "السنجابي"، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 99 شكوى، تم تسوية 6 شكاوى منها، وحفظ 35 شكوى، بالإضافة إلى 58 شكوى ما زالت تحت البحث.