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"المدارس اليابانية" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمقبولين في الوظائف بالمدارس

12:25 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
"المدارس اليابانية" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمقبولين في الوظائف بالمدارس

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

تعقد وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيًا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.

وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف، والتي تنظمها شركة إدارة المدارس "إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس" بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 وتستمر حتى الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2020.

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 2020/2021، سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة.​

وزارة التربية والتعليم المدارس المصرية اليابانية المدارس

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