وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويتابع تطبيق شهادة الـ PCR على الركاب

كتب- محمد عبيد:

تفقد محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، في توقيت ذروة وصول الرحلات؛ لمتابعة تنفيذ القرار الصادر من الحكومة المصرية بشأن تقديم جميع القادمين من مختلف الجنسيات إلى المطارات المصرية شهادة تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية، وذلك قبل ٧٢ ساعة من موعد الرحلة.

وتابع "منار"، سير العمل بالمطار، واطمأن على آلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع مكتب الحجر الصحي، وتأكد من انسيابية حركة الركاب بالصالات.

وقام وزير الطيران المدني، خلال الجولة، بمتابعة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المطبقة داخل المبني ومنظومة الكاميرات الحرارية التي تقوم بقياس درجات الحرارة للركاب والعاملين إلكترونيًّا بصالات السفر والوصول.

وصرح منار بأن مطار القاهرة شهد انتظامًا في العمل تزامنًا مع بداية تطبيق القرار، مؤكدًا جاهزية المطارات المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الحجر الصحي، وغيرها من الجهات العاملة؛ لمتابعة إجراءات سفر ووصول الركاب، بما يضمن التزام الجميع بتطبيق كل المعايير والضوابط اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد وزير الطيران على عدم التهاون في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الطيران، لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين .

رافق الوزير خلال الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، واللواء طارق نصير مساعد الوزير، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.​