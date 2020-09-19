"تبعد عنها 15 دقيقة".. الوزراء: طرح 9500 وحدة سكنية للموظفين بالعاصمة الإدارية
كتب– أسامة علي:
نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، للوحدات السكنية المخصصة للموظفين عند انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد يونس، أنه سيتم طرح هذه الوحدات قريبًا، موضحًا أنها تبعد عن العاصمة الإدارية الجديدة نحو 15 دقيقة.
ولفت المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إلى أنها تضم 9500 وحدة سكنية، مجهزة بالخدمات.
وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت جوله تفقدية، بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي "حدائق العاصمة" و"بدر"، برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات مجلس الوزراء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ للتأكد من سرعة الإنجاز في هذا المشروع العملاق.
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