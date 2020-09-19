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بينهم 40 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 1181 شاباً بالبحيرة

02:27 م السبت 19 سبتمبر 2020
بينهم 40 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 1181 شاباً بالبحيرة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة 1181 شاباً، بينهم 40 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 263 فرصة عمل، وقياس مستوى مهارة 1720 عاملا.

وأوضح السيد إبراهيم الخطيب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن انجازات شهر أغسطس الماضي، أن المديرية قامت بتسجيل 946 عاملا جديداً فى مجال العمالة غير المنتظمة.

وأضاف الخطيب، أن المديرية، تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 455 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد، وذلك من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي، وأسفر ذلك عن رصد 8 حالات إيجابية مصابة بالفيروس وتم عزلهم وعلاجهم تحت رعاية الشركات العاملين فيها.

تعيينات الشباب القوى العاملة محمد سعفان

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