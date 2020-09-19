"كورونا" في 24 ساعة| تراجع جديد للإصابات بمصر.. وفرنسا تحذّر: الفيروس ينشط مرة أخرى

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 131حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 18حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الصحة: 131 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. و18 وفاة

شمال سيناء تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

هل يحق لمتطوعي تجارب لقاح كورونا الانسحاب بعد التطعيم؟.. مسؤول يوضح

ترامب: لقاحات كورونا تخضع في الوقت الحالي للمراحل النهائية

ترامب: لقاح كورونا سيكون متوفرا لكل أمريكي بحلول أبريل المقبل

كورونا في بريطانيا: تسارع وتيرة الإصابات بالفيروس ووزير الصحة يطلق تحذيرا

كورونا في إيران: كافة المناطق في وضع خطير وحصيلة الوفيات قد ترتفع إلى 54 ألفا

قيود جديدة في أوروبا وتجاوز حصيلة إصابات كورونا في العالم 30 مليونا

"الصحة العالمية" توصي بالحصول على تطعيم الإنفلونزا مع حلول موسم الشتاء

فرنسا تحذّر: فيروس كورونا "ينشط مرة أخرى"

فرنسا: تزايد أعداد الوفيات بكورونا لأول مرة منذ نهاية الإغلاق في مايو

تايلاند تسجل أول حالة وفاة بـ "كورونا" منذ 100 يوم

ارتفاع الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 49 ألفا و413 حالة

إيطاليا تسجل أعلى نسبة إصابة بكورونا منذ مايو الماضي​