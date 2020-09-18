محافظ الجيزة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع

كتب- أسامة علي:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام القانون رقم 150/202، وذلك في إطار المجهودات التي تنفذها المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات وللحد من الاختناقات المرورية الناتجة عن ذلك وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

وقال المحافظ، إن اللجنة سوف تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182/2018 مع مراعاة ان تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك.

كما ضمت اختصاصات اللجنة تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

وأكد المحافظ، أنه سيتم تحديد الضوابط والاشتراطات المطلوبة في القائمين على العمل بتخفيض انتظار المركبات سواء لدى الشركات او الافراد ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

وشمل قرار محافظ الجيزة، أن تكون اللجنة برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وبعضوية كلًا من ممثل عن الوحدة المحلية لمدينة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة ورئيس جهاز مشروع النقل الجماعى ممثلين عن مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة و عن الإدارة العامة للشؤون المالية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي ضمن السياسات التى تنتهجها المحافظة للقضاء على الازدحام المرورى والانتظار العشوائي بالشوارع واعادة الانضباط للشارع حيث تم إصدار اللائحة الخاصة بتنظيم ساحات الانتظار وكذلك مواجهة الحواجز الحديدية والخرسانية والتى يستخدمها البعض لحجز اماكن انتظار للمركبات.