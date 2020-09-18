أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

الهيئة الإنجيلية تستأنف فعاليات برنامج صحة العيون بالمنيا وبني سويف

05:17 م الجمعة 18 سبتمبر 2020
الهيئة الإنجيلية تستأنف فعاليات برنامج صحة العيون بالمنيا وبني سويف

الإنجيلية

مصراوي

بدأت الهيئة القبطية الإنجيلية العمل تدريجيًّا ببرنامج صحة العيون بمحافظات الصعيد (المنيا وبني سويف) بعد توقف العمل لمدة 6 أشهر بسبب انتشار فيرس كورونا وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين.

ومن المخطط أن تستكمل القوافل حتى نوفمبر 2020 حيث سيتم تنفيذ 15 قافلة طبية متخصصة عيون يستفيد منها حوالي 1500 مواطن وإحالة الحالات المُكتَشَفة من عمليات جراحية وفحوصات متعمقة إلى مستشفى حورس التابعة للهيئة.

والجدير بالذكر أنه تم إطلاق القوافل بمحافظة بني سويف بالتعاون والتنسيق مع محافظة بني سويف ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة وجمعية "أنا وكافل اليتيم" بباروط وذلك يوم السبت الموافق 12/9/2020 تحت رعاية السيد الدكتور هاني غنيم، محافظ بني سويف، وبحضور وتشريف السيد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة. وتمكنت القافة من فحص 100 حالة واكتشاف منهم (2 مياه زرقاء – 6 مياه بيضاء – 14 نظارة طبية – و2 ظفرة).

بني سويف المنيا برنامج صحة العيون الهيئة القبطية الإنجيلية

الخبر التالى:

أبوشقة يدعو الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على مقعد رئيس الحزب.. 4 ديسمبر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101641

    عدد المصابين

  • 87158

    عدد المتعافين

  • 5715

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30063255

    عدد المصابين

  • 21819114

    عدد المتعافين

  • 945542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا