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أمطار رعدية ورطوبة تصل لـ 87%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

01:35 م الجمعة 18 سبتمبر 2020
أمطار رعدية ورطوبة تصل لـ 87%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت


كتب - أسامة علي:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت طقس حار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد نهارًا.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس لطيف على غالبية الأنحاء ليلا، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأعلن خبراء الأرصاد، استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى ٨٧%، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس أثناء فترات النهار، وتنشط شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة .

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة غرب البلاد، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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