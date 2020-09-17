حدث في 8 ساعات|موعد بداية فصل الخريف وشروط تجارب لقاح كورونا وقرارات الحكومة

كتب -أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها تهنئة الرئيس السيسي نظيره المكسيكي بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال، واجتماع الحكومة الأسبوعي، وإعلان بداية فصل الخريف، وإعلان القوات المسلحة القضاء على 161 فدان لنبات البانجو والهيدرو المخدر بجنوب سيناء.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: