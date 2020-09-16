طارق شوقي: امتحان دولي لرابعة ابتدائي العام المقبل

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إن لدينا 8 ملايين طالب بالنظام الجديد التعليم 2.0.

وأضاف شوقي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة ببرج العرب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم بناء مناهج جديدة وتصميم كتب جديده للطلاب من كي جي 1 وحتى الصف الثالث الابتدائي.

ولفت إلى إن طلاب الصف الرابع الابتدائي سيخوضون امتحانا دوليا على مستوى العالم، لمعرفة وقياس الاستفادة من الدراسة خلال السنوات السابقة بالنظام الجديد.

وأكد شوقي: لأول مرة نمتلك كتبا ونكون أصحاب ملكية فكرية، اللي عملها مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم.