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عبدالعال يعزي "رئيس مستقبل وطن" في وفاة زوجته

09:50 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
عبدالعال يعزي "رئيس مستقبل وطن" في وفاة زوجته

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مستقبل وطن

مصراوي

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، التعازي للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة زوجته.

وقدم نواب حزب مستقبل وطن، العزاء للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عبر صفحاتهم الشخصية، في وفاة زوجته.

جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فاز في انتخابات مجلس الشيوخ على قائمة الصعيد في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي ومن المقرر إعلان النتيجة رسميا غدا في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات.

مستقبل وطن عبدالوهاب عبدالرازق علي عبد العال

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